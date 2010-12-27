Петербуржцы продают в интернете макак, страусов и тигров

Интернет барахолки пестрят объявлениями о продаже тропических животных и даже огромных хищников.

В Петербурге и Ленобласти люди находятся в поисках экзотики. Об этом свидетельствует подборка "Юлы" с самыми необычными объявлениями о продаже животных.

За последние годы все чаще Петербуржцам хочется приобрести себе домой необычных домашних животных. Как известно, спрос рождает предложение. Объявление о продаже енота уже не удивляет. В интернете с каждым годом появляется все больше торговцев экзотическими существами за внушительную сумму.

Так, в категории "кошки" среди обычных котят можно найти объявление о продаже настоящего трехмесячного тигренка. Заводчица сообщает, что животное очень ласковое и полностью ручное. Приспособлено к жизни в квартире и пьет молоко из бутылочки. Хозяйка сообщает, что животное из питомника. Видимо где-то такой есть. Покупка большой кисы обойдется в 200 тыс. рублей.

Если вам надоело есть куриные яйца, то в Павловске вы можете купить себе несущегося страуса. Цена вопроса – 50 тыс. рублей.

Поклонники мультфильма "Король лев" теперь могу осуществить мечту детства и завести дома суриката за 35 тысяч рублей. Петь, конечно, он не будет, но они такие же забавные и непоседливые. Заводчица сообщает, что они хорошо уживаются и с другими животными (если это не тигр из первого объявления).

Если вы ждете письма из Хогвардса, то на "Юле" продаются даже совы. Заводчик дважды повторил о живучести животного. Сова-сплюшка считается самой маленькой совой в мире, и неприхотливой к жизни в домашних условиях. Приобрести птичку, жующую по ночам фарш у вас над ухом, можно за 15 тыс. рублей.

Для аквариумистов тоже есть интересное предложение - Гимномурена зебра. Эта змееобразная рыба с полосками как у обычной зебры также обойдется в 15 тысяч рублей.

Если вам хочется еще больше экзотики, то вы спокойно сможете найти и енотов, и ежиков, пауков-птицеедов, какаду, обезьяну и многих других животных, которые вызовут восторг у гостей, а вам, возможно дополнительные хлопоты.

Фото: "Юла".