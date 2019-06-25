Петербуржцы пожаловались на огромные ямы на Русановской улице

Последний раз ямы подсыпали в апреле.

В воскресенье, 30 августа, петербуржцы поделились в соцсетях фотографиями ям на дорогах улицы Русановской.

Сообщения о ямах обычно появляются весной, когда сходит снег, однако в этом году асфальт местами не смог дотянуть до зимы. Очевидец отмечает, что длина некоторых ям на Русановской достигает 30 сантиметров. Дорогу подсыпали в апреле, однако к концу августа состояние покрытия снова ухудшилось. Так, курьеры отказываются доставлять продукты и еду по данной улице, а таксисты требуют доплату.

Ранее мы писали, что прокуратура потребовала убрать ямы с дорог Васильевского острова.

Фото: vk.com/spb_today