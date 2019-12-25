Прокуратура потребовала убрать ямы с дорог Васильевского острова

Прокуратура выявила нарушения по восьми адресам.

В понедельник, 24 августа, стало известно, что по результатам проверки исполнения законодательства в сфере безопасности дорожного движения были выявлены нарушения по восьми адресам на Васильевском острове.

Так, по распоряжению прокуратуры привлекут к административной ответственности виновных лиц, а также заделают ямы на 2-й линии у дома №61, на набережной Макарова у 6-го дома, на 18-й линии у дома №3, на Среднем проспекте у 86-го и 88-го домов, а также на 26-й линии, Гаванской и улице Кораблестроителей.

Ранее мы писали, что центр транспортного планирования проведет исследования пассажиропотоков в Северной столице.

Фото: Piter.TV