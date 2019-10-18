Тест-полоски для определения глюкозы положены больным диабетом бесплатно.

В пятницу, 18 октября, петербуржцы пожаловались на гигантские очереди за тест-полосками для диабетиков. Об этом горожане сообщили в соцсетях.

В такой очереди в аптеку в Рыбацком люди пытались получить свои льготные препараты жизненной необходимости (такие как инсулин) сказано в сообщении

На кадрах видно, что около аптеки образовалась огромная очередь. Горожане стоят за необходимыми им тест-полосками уже несколько часов. Отметим, что тест-полоски для определения глюкозы положены больным диабетом бесплатно. Однако, в аптеки такие полоски поступают только раз в месяц. В остальное время петербуржцы закупают их за свой счет.

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Видео:признавашки дтп и чп/петербург