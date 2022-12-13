Петербуржцы открыли сезон SUP-серфинга гонкой на 7 км

В заплыве на сап-бордах приняли участие более 300 петербуржцев.

В Петербурге на набережной реки Карповки открыли станцию SUP-серфинга и устроили первую гонку сезона. Участники спортивного события преодолели дистанцию 7 км вокруг Аптекарского острова. Более 300 человек отправились покорять водную стихию на сап-бордах, некоторые – даже открыли купальный сезон.

Я катаюсь в удовольствие и заражаю своим задором всех своих друзей, потому что в моей компании в прошлом году был сап только у меня, а сейчас уже у шести человек. Потому что это весело, дружно, это улучшает настроение, и это настоящий драйв. Ника Шувалова, участница гонки

В гонке приняли участие как любители этого водного вида спорта, так и профессиональные серфингисты. Первым в гонке стал Артем Измайлов – мастер спорта по каякингу, он преодолел дистанцию за 43 минуты. Спортсмен тренируется на специальной доске, сделанной из карбона.

Сложностей не было, на Неве только была большая волна от катеров, чтобы с ней справиться надо уметь танцевать лезгинку. Также надо раскрепощать нашу пятую точку и идти в такт волне. Мне нравится этот драйв, возможность получить удовольствие от гонки, от соперничества. Артем Измайлов, профессиональный спортсмен, тренер

На новой станции SUP-серфинга будут проводить бесплатные занятия с инструкторами. Здесь петербуржцы смогут научиться управлять сап-бордами, байдарками и каяками. На набережной, напротив Ботанического сада, уже оборудована площадка с раздевалками и террасой для того, чтобы принимать солнечные ванны с видом на любимый город.

Сейчас люди начинают уже обращаться к нам, однако бесплатные места у нас ограничены из-за пропускной способности станции. Люди, допущенные врачом по состоянию здоровья, могут к нам записываться, и мы будем распределять их по группам в зависимости от уровня подготовки: новички или продолжающие. Вера Хиврич, заместитель директора по спортивной массовой работе СПб ГБУ "Центр физической культуры, спорта и здоровья Петроградского района"

Записаться на тренировки можно через социальные сети Центра физической культуры и спорта Петроградского района.

Видео, фото: Piter.TV