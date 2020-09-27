Серферы закрывают сезон. Заплыв проходит в международный День туризма.

Утром в воскресенье. 27 сентября, в Петербурге стартовал заплыв SUP-серферов, закрывающий водный сезон в городе. Событие приурочено к международному Дню туризма, отмечаемому в этот день. Участников события заснял корреспондент Piter.tv.

На Крюковом канале собралось более 200 участников заплыва. Горожане направились в сторону реки Мойки, где собирались у Зеленого моста и соревновались в конкурсе за лучший костюм.

Отметим, что движение автотранспорта по участке нечётной стороны набережной Крюкова канала от улицы Декабристов до набережной реки Мойки прекращено с 6 до 15 часов дня. С полуночи 26 сентября до 6:00 27 сентября здесь не получится припарковать автомобили.

Видео: Piter.tv