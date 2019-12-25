Петербуржцы откладывают в онлайн-конверты Сбербанка в среднем 9,7 тыс. рублей

В целом онлайн-сервисом "Конверты" пользуются 1,3 млн клиентов банка.

1,3 млн клиентов Сбербанка пользуются онлайн-сервисом "Конверты". С его помощью можно резервировать суммы на уже понятные предстоящие расходы. Об этом сообщила пресс-служба банка.

Онлайн-сервис доступен на главной странице мобильного приложения СберБанк Онлайн в разделе "Цели". Клиенты Сбербанка могут отложить в конверт конкретную сумму.

"Конверты" нравятся клиентам разных возрастов, но особенно популярны у людей до 25 лет (50% от общего количества пользователей). Самыми активными пользователями онлайн-сервиса являются жители Московского региона: на Москву и Московскую область приходится 18% от общего числа пользователей конвертов. В топ-5 также попали Петербург (5,4%), Краснодарский край (4,2%), Свердловская область (3,6%) и Татарстан (3,2%).

Меньше всего конвертов (227) открыли жители Чукотского автономного округа. Однако этот регион лидирует по средней сумме в конверте: 17,6 тысяч рублей.

Конверты удобно использовать для того, чтобы распределить и запланировать будущие расходы. Конверту можно дать название, добавить фотографию или мотивирующую картинку. Жители Санкт-Петербурга ― одни из самых активных пользователей онлайн-сервиса. Средняя сумма в конверте жителя Северной столицы — 9,7 тысячи рублей. Виктор Алонсо, председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк

Фото: пресс-служба Сбербанка