Петербуржцам предлагают выбрать победителей премии "Город в лицах"

Самых неравнодушных петербуржцев отметят специальной наградой.

Издание "Петербургский дневник" при поддержке комитета по печати и взаимодействию со СМИ запустил первую городскую премию "Город в лицах". Речь идет об отзывчивых и неравнодушных горожанах, которые изо дня в день делают Петербург лучше.

В номинациях конкурса принимают участие кондукторы, электромонтеры, детские тренеры, садовники, социальные работники, классные руководители, экологи, специалисты по работе с молодежью, волонтеры. Участников премии ждут специальные призы от партнеров конкурса и органов государственной власти Петербурга. Самых неравнодушных петербуржцев отметят специальной наградой.

Отдать свой голос можно на сайте с 20 января по 20 февраля. Церемония награждения победителей конкурса состоится 28 февраля в стенах Театра юных зрителей им. А.А. Брянцева.

Также петербуржцам предлагают выбрать лучшие открытки для ветеранов.

Фото: pexels.com