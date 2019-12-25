В реке Смоленке нашли нерасчлененный труп молодого парня

Причины случившегося пока не известны.

Днем 13 октября жители Василеостровского района Петербурга обнаружили в реке Смоленке труп молодого человека. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Тело парня нашли в воде на набережной реки Смоленки, 35/1. По предварительной информации, погибшему было 25 лет. Причины его смерти пока не известны. Ясно одно, что ставшее привычным для горожан расчленение здесь ни при чем.

Ранее стало известно, чьи останки нашел петербуржец в Екатерингофке.

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