  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В реке Смоленке нашли нерасчлененный труп молодого парня
Сегодня, 13:44
59
Alena_Zinovieva

В реке Смоленке нашли нерасчлененный труп молодого парня

0 0

Причины случившегося пока не известны.

Днем 13 октября жители Василеостровского района Петербурга обнаружили в реке Смоленке труп молодого человека. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Тело парня нашли в воде на набережной реки Смоленки, 35/1. По предварительной информации, погибшему было 25 лет. Причины его смерти пока не известны. Ясно одно, что ставшее привычным для горожан расчленение здесь ни при чем.

Ранее стало известно, чьи останки нашел петербуржец в Екатерингофке.

Фото: pixabay.com

Теги: обнаружение трупа, расчленение, река смоленка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии