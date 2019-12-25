Петербуржцы начали активнее покупать рассаду в преддверии дачного сезона

Популярностью пользуются огурцы, помидоры, а также баклажаны и перцы.

Петербуржцы стали активнее покупать рассаду перед началом дачного сезона. К такому выводу пришли аналитики "Авито" по итогам исследования. Они сравнивали показатели этого года и прошлого.

Самой популярной овощной рассадой оказался перец. Продажи растения выросли в 6 раз. Также фиксируется высокий спрос на капусту. Ее востребованность выросла на 93%.

У садоводов востребованы баклажаны, несмотря на их капризность. Рассаду растения в этом году покупали на 82% чаще. Продажи рассады огурцов и помидоров в этом году выросли на 74% и 53% соответственно.

Среди россиян набирает популярность микрозелень. Спрос вырос в 2 раза. Это ростки овощных и зеленных культур.

Фото: Pexels