Для петербуржцев стал доступен онлайн сервис для слежения за уборкой улиц города

В Петербурге заработала обновленная система слежения за уборкой дорог.

Как сообщает “ Петербургский дневник ”, любой житель Петербурга может следить за состоянием уборки снега спецтехникой. На портале есть информация об уборки не только проезжей части, но и тротуаров. На сайте доступна он-лайн карта.

Представитель комитета по благоустройству региона Владимир Рублевский рассказал, что раньше сведения обновлялись раз в две минуты.Сейчас программу усовершенствовали и трансляция идет практически без задержек.

Спикер добавил, что на карте можно кликнуть на снегоуборочную машину и узнать ее номер, какую работу именно она выполняет и скорость передвижения. При необходимости можно ознакомиться с данными об предприятии, за которым закреплена уборка данного участка.