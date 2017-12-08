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Для петербуржцев стал доступен онлайн сервис для слежения за уборкой улиц города
Сегодня, 14:59
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lesjasap
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Для петербуржцев стал доступен онлайн сервис для слежения за уборкой улиц города

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В Петербурге заработала обновленная система слежения за уборкой дорог.

Как сообщает “Петербургский дневник”, любой житель Петербурга может следить за состоянием уборки снега спецтехникой. На портале есть информация об уборки не только проезжей части, но и тротуаров. На сайте доступна он-лайн карта. 
 
Представитель комитета по благоустройству региона Владимир Рублевский рассказал, что раньше сведения обновлялись раз в две минуты.Сейчас программу усовершенствовали и трансляция идет практически без задержек. 
 
Спикер добавил, что на карте можно кликнуть на снегоуборочную машину и узнать ее номер, какую работу именно она выполняет и скорость передвижения. При необходимости можно ознакомиться с данными об предприятии, за которым закреплена уборка данного участка.
Теги: гололедица , снегопад , уборка
Категории: Новости СПб

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