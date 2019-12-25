Петербуржцы могут пройти бесплатный осмотр врачей в ТРК "Лето"

"Территория здоровья" будет работать всю неделю.

Акция "Территория здоровья" пройдет еще в одном торговом комплексе Московского района. Петербуржцы смогут пройти бесплатное медицинское обследование и некоторые виды диагностики в ТРК "Лето".

Команда врачей будет находиться в торговом комплексе с 27 июня по 3 июля. "Территория здоровья" расположится на первом этапе около магазина Befree. В будние дни прием будет осуществляться с 14 до 20 часов, в выходные — с 12 до 18 часов.

В акции примут участие кардиолог, невролог, ЛОР, хирург, офтальмолог, дерматолог, уролог и подолог. При себе желательно иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

В центральном и правом атриумах поставят огромные макеты в виде мозга, легких, сердца и кишок.

Впервые акция прошла в Красногвардейском районе.

Фото: комитет по здравоохранению