Петербуржцы купили за 2022 год за границей около 7000 объектов недвижимости

Наиболее популярными странами для покупок жилья стали Турция, ОАЭ и Кипр.

В прошлом году петербуржцы приобрели более 7 тысяч объектов недвижимости за границей, сообщил РБК.

Наиболее популярными странами для покупок жилья стали Турция, ОАЭ и Кипр. По спросу на зарубежную недвижимость первое место Москва (44,7% в общей структуре спроса), у Петербурга – 21,8%.

Большинство россиян (64,1%), покупая недвижимость за границей, собирались получить вид на жительство (ВНЖ) или гражданство зарубежной страны. Ещё 14,3% покупали недвижимость в целях инвестиций, а 5,9% совмещали цели проживания и инвестиций.

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