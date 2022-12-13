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Петербуржцы купили за 2022 год за границей около 7000 объектов недвижимости
Сегодня, 14:04
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Петербуржцы купили за 2022 год за границей около 7000 объектов недвижимости

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Наиболее популярными странами для покупок жилья стали Турция, ОАЭ и Кипр.

В прошлом году петербуржцы приобрели более 7 тысяч объектов недвижимости за границей, сообщил РБК.

Наиболее популярными странами для покупок жилья стали Турция, ОАЭ и Кипр. По спросу на зарубежную недвижимость первое место Москва (44,7% в общей структуре спроса), у Петербурга – 21,8%.

Большинство россиян (64,1%), покупая недвижимость за границей, собирались получить вид на жительство (ВНЖ) или гражданство зарубежной страны. Ещё 14,3% покупали недвижимость в целях инвестиций, а 5,9% совмещали цели проживания и инвестиций.

Фото: pxhere.com

Теги: недвижимость
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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