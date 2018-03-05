На Есенина петербуржцы побили водителя, сбившего ребенка на тротуаре

В Выборгском районе произошла массовая драка из-за наезда водителя на ребенка.

В Выборгском районе автомобильная авария переросла в массовую потасовку. Поздним вечером 4 марта на пересечении улицы Есенина с Северным проспектом водитель сбил ребенка. Прохожие не смогли простить петербуржца, поэтому устроили самосуд.

Известно, что участниками ДТП стали две машины. В результате столкновения серьезные повреждения получил несовершеннолетний. До приезда кареты скорой помощи он лежал еле двигаясь на снегу. В настоящее время сведений о состоянии мальчика нет.

Местные жители набросились с кулаками на шофера, из-за которого пострадал школьник, еще до приезда правоохранительных органов. Несколько человек избили мужчину на перекрестке.

Иномарка виновника аварии неожиданно вылетела на тротуар, где находились люди. Недалеко от этого места находится пешеходный переход. В обстоятельствах произошедшего разбирается полиция.

По какой причине несовершеннолетний подросток находился на улице города в столь позднее время - неизвестно. Некоторые обвиняют родителей мальчика в том, что не проследили за местонахождением сына.Они частично перекладывают вину за случившееся на мать и отца.

Фото и видео: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб

