Видео: водителям не выехать со двора у ЖК "Шуваловский"

По бокам паркуются машины, и остается только одна полоса.

Петербуржец заснял "пробку" во дворе на территории ЖК "Шуваловский" в Приморском районе. По словам автора видео, такие заторы происходят регулярно: и утром, и днем.

Водителям не разъехаться на узком проезде. Ситуацию усугубляют снежные горы, из-за которых проезжаю часть стала еще уже. Один из комментаторов предложил водителям взять лопаты и расчистить проезд, раз сложилась такая ситуация.

Осадки в Петербург принесли два циклона — "Мари" и "Надя". Эта зима стала более снежной предыдущей уже как минимум на 40%. Пришлось открывать дополнительные снегоприемные пункты.

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Валерия Малышева