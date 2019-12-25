  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Петербуржцы хотят стать добровольцами для испытаний вакцины
Сегодня, 20:55
77
smirenny

Петербуржцы хотят стать добровольцами для испытаний вакцины

0 0

Испытания готовятся провести летом.

В НИИ гриппа имени Смородинцева сообщили, что испытания вакцины от коронавируса могут начаться в середине лета, однако точные сроки пока не называют.

Протоколы, необходимые для проведения исследования, пока не утверждены. Испытание хотят провести в несколько этапов: изучение безопасности препарата, затем изучение способности антигена вызвать иммунный ответ и на заключительном этапе тестирование его эффективности. 

Петербуржцы уже записываются в добровольцы. 

Ранее мы писали, что стали известны новые правила захоронения пациентов с COVID-19.

Фото: Pixabay

Теги: вакцина, испытание вакцины, коронавирус
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии