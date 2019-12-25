Петербуржцы хотят стать добровольцами для испытаний вакцины

Испытания готовятся провести летом.

В НИИ гриппа имени Смородинцева сообщили, что испытания вакцины от коронавируса могут начаться в середине лета, однако точные сроки пока не называют.

Протоколы, необходимые для проведения исследования, пока не утверждены. Испытание хотят провести в несколько этапов: изучение безопасности препарата, затем изучение способности антигена вызвать иммунный ответ и на заключительном этапе тестирование его эффективности.

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