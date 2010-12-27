Петербуржцы собрали 10 тыс. подписей в защиту парка Интернационалистов от застройки

За 6 месяцев компании петербуржцы отправили Полтавченко несколько сотен писем.

В четверг, 3 мая, инициативная группа "Защитим парк Интернационалистов" подала в избирательную комиссию документы о проведении общегородского референдума в защиту исторического парка, где хотят построить один из крупнейших торговых центров в городе.

Координатор группы Павел Швец сообщил, что компания в защиту территории во Фрунзенском районе в створе Пражской улицы, длится уже полгода. За это время удалось направить губернатору Петербурга сотни обращений, а также собрать в защиту парка Интернационалистов 10 тыс. подписей. Небезразличные петербуржцы даже нашли альтернативный участок для строительства ТЦ, однако в ответ пришли лишь отписки.

Для отвлечения внимания жителей представители комитета по инвестициям несколько лет называли данный проект океанариумом. А накануне передачи участка в аренду объявили об увеличении площади ТРК в 18 раз. Таким образом площадь объекта, по заявлению чиновников, превысила 190 тысяч квадратных метров. А обещанный океанариум займет лишь 12,8 процента этой площади. Инициативная группа "Защитим парк Интернационалистов"

Напомним, что 14 апреля состоялся референдум в защиту парка. Власти не согласовали проведение собрания на территории Интернационалистов, а арендаторы территории за три дня со референдума расторгли договор:

Участники собрания были вынуждены поехать в соседний район на арендованных автобусах. Собрание стало первым после существенного усложнения процедуры инициирования референдума. Инициативная группа "Защитим парк Интернационалистов"

Стоит отметить, что год назад парламент Санкт-Петербурга принял решение увеличить минимальную численность инициативной группы по проведению референдума сразу 15 раз: с 20 до 300 человек. В Саду им. 30-летия Октября 14 апреля участие приняли 527 человек.

Фото: Инициативная группа "Защитим парк Интернационалистов"