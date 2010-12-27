Более 30 мировых премьер прозвучат на международном фестивале "Петербургская музыкальная весна"

Темой 54-й по счету "Музыкальной весны" станет сам Петербург.

В пятницу, 11 мая в Северной столице откроется 54-й международный фестиваль "Петербургская музыкальная весна". Зрителей ждет более 30 мировых премьер, которые были рождены в Петербурге. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на слова художественного директора фестиваля, заслуженного деятеля искусств России Григория Корчмара, возглавляющего Союз композиторов Санкт-Петербурга.

"Петербургская музыкальная весна" является по возрасту наиболее почтенным из всех фестивалей, проводимых в нашей стране и посвященных современной музыке, но этот долгожитель — не дряхлый старик. Он доказал свою жизнеспособность, потому что с каждым годом все больше горожан приходит к нам, и у нас возникает проблема — куда разместить публику, потому что многие концерты стали проходить с переаншлагом. Григорий Корчмар

Благодаря поддержке Министерства культуры РФ и городского комитета по культуре и Музыкальному фонду Санкт-Петербурга, вход на все концерты будет бесплатным. Всего зрители смогут побывать на 14 выступлениях, где прозвучат 135 сочинений 70 композиторов. В первый день фестиваля на сцене Большого зала Филармонии имени Шостаковича исполнят симфоническую программу "Приношение Петербургу". Последний концерт состоится 25 мая в малом зале филармонии.

Ранее мы писали, что в Петербурге в пятый раз пройдет фестиваль stand up комиков из России и стран СНГ.

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