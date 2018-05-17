Петербурженку возмутила реклама дегустации тортов

Стоимость билета для полных людей больше на 250 рублей, чем для худых.

В соцсетях появилась фотография рекламной листовки, приглашающей на дегустацию тортов. Все дело в том, что петербурженку возмутила цена билета для полных людей. То есть вход для людей до 100 кг стоит 500 рублей, для тех, кто весит более 100 кг – 750 рублей.

Возмущенная петербурженка отметила, что ее знакомый уже отправил заявление в УФАС. В комментариях под постом через некоторое время появился и сам организатор дегустации. Он отметил, что не знает происхождения рекламы и уже начал проверку.

Ранее в Петербурге "Макдоналдс" оштрафовали на 110 тысяч за соус ценой 6 рублей.

Фото: ВК/ Признавашки ДТП и ЧП