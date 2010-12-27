Петербуржец в Антарктиде впервые организовал "Бессмертный полк"

В шествии примут участие 32 человека. Они дойдут до ворот одной из станций в Антарктиде.

Петербуржец организовал первое в мире шествие "Бессмертного полка" в Антарктиде. Парад пройдет накануне официального праздника на станции Новолазаревская. В нем примет участие 63-й Российская антарктическая экспедиция (РАЭ). Об осуществлении задумки рассказал "Фонтанке.ру" один из участников движения Михаил Воронцов.

Спикер поделился сведениями о том, что предложение уже одобрено руководителем станции Юрием Нездеровым. Идея "захватить" шестой континент возникла у сотрудников зимней экспедиции, которые ранее много лет участвовали в подобном шести в Северной столице. Невозможность пройти с портретами близких в этом году по Невскому проспекту и натолкнуло ученых на необычный выход из ситуации.

Таблички с фотографиями родственников петербуржцы подготовили заранее до выезда. В настоящее время на станции находится 32 человека. Каждый из них в День Победы возьмет в руки изображение воевавшего близкого человека.

Фото: Pixabay.com

