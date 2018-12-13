Показ мод, живая музыка и вагон-библиотека: петербуржцев приглашают в "Винтажное путешествие"

В Музее железных дорог России пройдет масштабный ретро-праздник.

В воскресенье, 15 сентября, библиотека имени Тимирязева и клуб ретро-стиля "Ретроспектива" проведут винтажный праздник в Музее железных дорог России. Заместитель директора музея отметил, что для петербуржцев и гостей города проведут мастер-классы, лекции о моде, показ мод и организуют буккроссинг.

В будущее воскресенье, 15 сентября, мы приглашаем всех гостей принять участие в мероприятии, которое называется "Винтажное путешествие", в ходе которого вы сможете проникнуться атмосферой 30-50 гг. XX века. На площадке музея в рамках этого праздника можно будет как послушать мелодии и ритмы, так и поучаствовать, хотя бы в качестве зрителя, в ретро-показе мод той же эпохи, можно будет послушать лекции о том, как наряжались наши граждане в самые разные времена. Можно будет поучаствовать в ретро-играх, в том числе тех, которые уже давно забыты нашими гостями. А еще один момент – это вагон-библиотека передвижной, который откроет на один день дверь в нашем музее, и каждый человек сможет записаться в самую настоящую библиотеку в музее, а также взять книгу или обменять ее на свою Павел Дунаев, заместитель директора Музея железных дорог России

Танцевальная программа начнет в 12 часов. Как отмечают организаторы, гостей, который придут на праздник в ретро-костюмах, ждет сюрприз. Вход на мероприятие осуществляется по билетам в музей.

Фото: Музей железных дорог России

Видео: Piter.tv