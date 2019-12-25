Петербуржцев приглашают сдать кровь на донорской акции 15 октября

Акция будет проходить в шести учреждениях.

Больницы Северной столицы снова остро нуждаются в донорской помощи. Об этом сообщили представители организации "Фонд доноров".

Донорская акция в 6 пунктах пройдет 15 октября. Медики с радостью примут донором всех групп крови и резус-факторов. Сдать кровь можно в Центре крови Ленобласти, клинике им. Петра Великого, в Онкоцентре на Ветеранов, в Научно-клиническом центре имени Соколова, Первом медицинском университете Павлова, больнице №15.



Донором может стать любой дееспособный гражданин РФ в возрасте от 18 лет весом более 50 кг, не имеющий противопоказаний к донации. С собой нужно иметь паспорт и СНИЛС. Всю информацию можно узнать на сайте Фонда.

Фото: Фонд доноров