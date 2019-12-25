Петербуржцев приглашают присоединиться к экскурсии "История Михайловского сада"

Прогулки проходят каждую субботу в 13:00 до 24 декабря.

Жителей Петербурга приглашают на экскурсию от Русского музея "История Михайловского сада". Горожане за 1,5 часа могут познакомиться с историей создания памятника ландшафтной архитектуры. Об этом сообщили в комитете по культуре города.

Прогулки проходят каждую субботу в 13:00 до 24 декабря. Группу собирают около входа в Михайловский сад со стороны канала Грибоедова.

Ранее на Piter.tv: петербуржцы переживают из-за позеленевшей воды во рву перед Михайловским замком.

Фото: Телеграм / комитет по культуре Санкт-Петербурга