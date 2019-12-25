Роспотребнадзор предупреждает о возможности передачи туляремии через 80 видов животных

Власти призывают жителей быть бдительными и принимать все необходимые меры предосторожности для защиты от туляремии.

Пресс-служба Роспотребнадзора Петербурга сделала тревожное заявление о туляремии, опасной болезни, которая может передаваться через 80 различных видов животных, чаще всего через кровососущих насекомых.

По словам представителей Роспотребнадзора, инфекция теперь представляет угрозу для людей всех полов и возрастов. Особенно опасно, что инкубационный период туляремии составляет около семи дней, что может привести к тому, что больные будут неосведомленны о своем статусе носителя болезни на ранних стадиях.

Симптомы туляремии включают головные боли, воспаление лимфатических узлов и повышенную температуру тела, что может продолжаться несколько недель и серьезно подорвать здоровье пациента.

Для предотвращения распространения болезни представители Роспотребнадзора рекомендуют следующие меры: вакцинация против туляремии и регулярная обработка жилых участков от грызунов и кровососущих насекомых.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор рассказал петербуржцам, как избежать перегрева в жару.

Фото: Piter.TV