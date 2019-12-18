Петербуржцев предупредили об еще одной вирусной угрозе

В городе участились случаи заболевания парагриппом.

В управлении Роспотребнадзора по Петербургу предупредили горожан об еще одной вирусной угрозе. В последнее время в городе участились случаи заболевания парагриппом. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Симптомы у парагриппа такие же, как и у ОРВИ. У больных наблюдаются повышение температуры, ломота в теле, слабость, кашель, насморк, заложенность носа, а также боль в области груди, першение и боль в горле, затрудненное дыхание. Основным признаком заболевания является острый ларингит – воспаление гортани с осиплостью голоса и сухим кашлем.

Парагрипп передается воздушно-капельным путем. Вирус живет на твердой поверхности до 10 часов. Отмечается, что болезнь у детей протекает тяжелее, чем у взрослых. Симптомы инфекции проявляются через 2-7 дней после заражения.

Ранее мы писали, что в Петербурге наблюдается дефицит талонов на первичную вакцинацию.

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