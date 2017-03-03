На улице Химиков легковушка врезалась в дерево

ГИБДД попросила всех очевидцев аварии обратиться в полицию.

В Петербурге легковая машина протаранила дерево на улице Химиков. Об этом сообщает пресс-служба Красногвардейского ГИБДД.

Происшествие случилось ночью 26 марта. Около 4:30 у дома номер 28 по улице Химиков водитель Лады Приоры врезался в ствол дерева. По предварительным данным, мужчина не справился с управлением.

Всех очевидцев ДТП просим позвонить в отдел ГИБДД по номеру телефона 574-28-24 Дорожная полиция Санкт- Петербурга.

Ранее стало известно, что на Дунайском проспекте снегоуборочная машина врезалась в иномарку. К счастью, пострадавших в аварии нет.