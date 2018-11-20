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МЧС: в пятницу в Петербурге будет сильный ветер
Сегодня, 12:31
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nastya960

МЧС: в пятницу в Петербурге будет сильный ветер

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Порывы могут достигать 12-16 метров в секунду.

В пятничный день в Петербурге ожидается усиление ветра. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу.

Так что в прибрежных районах города южный и юго-западный ветер может усилиться до 12-16 метров в секунду. Петербуржцам напоминают, что не стоит оставлять личные вещи во дворах и на балконе, автомобили стоит парковать вдали от слабо укреплённых конструкций, деревьев.

Пешеходам советуют обходить дома с неисправной кровлей и шаткие строения.

Рабочая неделя в Петербурге закончится мокрым снегом и плюсовой температурой.
Фото: Piter.TV

 

 

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Теги: ветер в петербурге, усиление ветра
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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