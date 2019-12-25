Петербуржцев осудили на 48 лет за изготовление почти 4 кг наркотиков в Ленобласти

Трое мужчин будут отбывать наказание в колонии строго режима.

Ленинградский областной суд признал виновными в незаконном производстве наркотиков в крупном размере троих петербуржцев. Нарколаборатории находились в в поселках Кировского района Ленобласти.

По версии суда, трое мужчин в период с мая 2017 по январь 2019 года в двух лабораториях производили наркотические вещества. Они успели изготовить 3,8 килограмма мефедрона. Полиция задержала злоумышленников прямо в процессе варки.

Суд признал мужчин виновными и назначил наказание в виде 17 лет 6 месяцев, 16 лет и 15 лет лишения свободы. Все будут отбывать наказание в колонии строго режима.

В суде рассмотрят дело банды петербуржцев с запасами четырех видов наркотиков.

Фото: Piter.TV