Петербуржцев осудили за фиктивные дебиторские задолженности

Компанию из четырёх человек приговорили к условному сроку за попытку украсть почти 2 млрд рублей.

Жителей Петербурга осудили за фиктивные дебиторские задолженности. На четырех горожан завели уголовное дело за попытку украсть почти 2 млрд рублей. Об этом сообщили в Объединённой пресс-службе судов.

По версии следствия, в 2018 году предприимчивый житель Северной столицы решил быстро обогатиться за счёт средств нескольких компаний. Мужчина собрал команду помощников из трех человек. Вместе с ними он оформлял фиктивные дебиторские задолженности, а затем участники преступной группировки обращались в суд для получения имущества юрлиц. Благодаря этой мошеннической схеме мошенники попытались получить около 1,9 млрд рублей. Но обналичить средства злоумышленники не смогли из-за обстоятельств.

В итоге автора мошеннической схемы приговорили к семи годам лишения свободы условно. Его коллегам назначили наказание от 2,5 до 6,5 лет условно.

Ранее мы писали, что полицейские из Петербурга в ходе служебной командировки в Новосибирск задержали подозреваемую в сбыте наркотиков.

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