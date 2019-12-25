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Петербуржцам задолжали более 50 млн по зарплатам
Сегодня, 14:08
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Петербуржцам задолжали более 50 млн по зарплатам

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Основной объем задолженностей образовался на предприятиях обрабатывающих производств.

По состоянию на 1 октября общая сумма задолженностей по заработной плате в Петербурге составила 50,2 млн рублей. Об этом свидетельствуют данные из отчета Петростата.

Больше всего задолженностей у предприятий обрабатывающих производств, которые не выплатили работникам 29,4 млн рублей, или 59% от общей суммы. В Ленобласти весь объем задолженностей приходился на организации сельского хозяйства.

При этом заработная плата в Петербурге с начала года увеличилась на 10,8% до 69,5 тысяч рублей, а в Ленобласти на 8% - до 50,8 тысяч. Средняя зарплата по России составляет 54,4 тысячи рублей.

Ранее мы писали, что "Аэрофлот" увеличил зарплаты пилотов в среднем на 30%.

Фото: pexels.com

Теги: задолженность, финансы
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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