Петербуржцам задолжали более 50 млн по зарплатам

Основной объем задолженностей образовался на предприятиях обрабатывающих производств.

По состоянию на 1 октября общая сумма задолженностей по заработной плате в Петербурге составила 50,2 млн рублей. Об этом свидетельствуют данные из отчета Петростата.

Больше всего задолженностей у предприятий обрабатывающих производств, которые не выплатили работникам 29,4 млн рублей, или 59% от общей суммы. В Ленобласти весь объем задолженностей приходился на организации сельского хозяйства.

При этом заработная плата в Петербурге с начала года увеличилась на 10,8% до 69,5 тысяч рублей, а в Ленобласти на 8% - до 50,8 тысяч. Средняя зарплата по России составляет 54,4 тысячи рублей.

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