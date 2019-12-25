В Петербурге за 500 тысяч рублей продают каску с автографом Путина

В среду, 17 ноября, стало известно о том, что петербурженка за 500 тысяч рублей продает каску с автографом Путина. Объявление размещено на известной интернет-платформе.
Продам каску рабочего с автографом Владимира Владимировича Путина. Каска новая. Есть фото подтверждающее, что подпись настоящая. Торг уместен.
сказано в сообщении.
Как оказалось, президент России Владимир Путин оставил автограф на каске папы петербурженки, который трудится на "Северной верфи".
Ранее мы сообщали о том, что в эти выходные петербуржцы и жители Ленобласти смогут увидеть северное сияние.
Фото:скриншот
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