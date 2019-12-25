В Петербурге за 500 тысяч рублей продают каску с автографом Путина

Владимир Путин оставил автограф на каске её папы, который трудится на "Северной верфи".

В среду, 17 ноября, стало известно о том, что петербурженка за 500 тысяч рублей продает каску с автографом Путина. Объявление размещено на известной интернет-платформе.

Продам каску рабочего с автографом Владимира Владимировича Путина. Каска новая. Есть фото подтверждающее, что подпись настоящая. Торг уместен. сказано в сообщении.

Как оказалось, президент России Владимир Путин оставил автограф на каске папы петербурженки, который трудится на "Северной верфи".

Ранее мы сообщали о том, что в эти выходные петербуржцы и жители Ленобласти смогут увидеть северное сияние.

Фото:скриншот