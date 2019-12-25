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В Петербурге за 500 тысяч рублей продают каску с автографом Путина
Сегодня, 15:12
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге за 500 тысяч рублей продают каску с автографом Путина

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Владимир Путин оставил автограф на каске её папы, который трудится на "Северной верфи". 

В среду, 17 ноября, стало известно о том, что петербурженка за 500 тысяч рублей продает каску с автографом Путина. Объявление размещено на известной интернет-платформе.

Продам каску рабочего с автографом Владимира Владимировича Путина. Каска новая. Есть фото подтверждающее, что подпись настоящая. Торг уместен.

сказано в сообщении.

Как оказалось, президент России Владимир Путин оставил автограф на каске папы петербурженки, который трудится на "Северной верфи". 

Ранее мы сообщали о том, что в эти выходные петербуржцы и жители Ленобласти смогут увидеть северное сияние.

Фото:скриншот

Теги: автограф путина, северная верфь
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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