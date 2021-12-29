Петербуржцам рассказали, в каких районах города самый грязный воздух

В Петербурге в целом повышенный уровень загрязнения атмосферы.

Специалисты ФГБУ "Северо-Западное УГМС" систематически наблюдают за состоянием атмосферного воздуха в Петербурге на стационарных постах (ПНЗ), расположенных в разных административных районах города. Выяснилось, в каких районах самый грязный воздух по итогам декабря.

В Петербурге в целом повышенный уровень загрязнения атмосферы. Стандартный индекс (СИ) составил 2,2, а наибольшая повторяемость (НП) превышения разовыми концентрациями примеси ПДК составила 1,3%. Особенно воздух был загрязнен диоксидом азота и взвешенными веществами.

Фото: пресс-служба ФГБУ "Северо-Западное УГМС"

Наиболее загрязненный воздух зафиксирован в Центральном (НП – 1%, СИ – 2,2) и Калининском районах (НП – 1,3 %). В Петроградском, Фрунзенском, Василеостровском, Московском, Центральном и Красносельском уровень загрязнения низкий.

Ранее стали известны районы Петербурга, которые лидируют по предложению офисных помещений.

Главное фото: pexels.com