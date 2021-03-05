  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Петербуржцам рассказали, почему в субботу в разных районах был слышен грохот
Сегодня, 11:37
213
mapero Добавить в Яндекс.Новости

Петербуржцам рассказали, почему в субботу в разных районах был слышен грохот

0 0

На распространение звуковой волны повлиял мороз.

В субботу, 19 ноября, жителей Петербурга напугал грохот. В честь Дня ракетных войск и артиллерии в городе прогремел полуденный выстрел. Из-за атмосферных условий звуковой волны дошли в другие районы. Об этом сообщила "Невским Новостям" доцент кафедры физики Земли МГУ Анна Люсина.

По словам эксперта, выстрел из пушки повторялся аудиально из-за погоды. На распространение звуковой волны повлиял мороз.

Специалист рассказала, что на распространение звуковых волн влияет также давление, влажность и температура воздуха. 

Ранее на Piter.tv: прокуратура Ленинградской области начала проверку после взрыва в районе Всеволожска.

Фото: Piter.tv

Теги: выстрел в честь дня ракетных войск и артиллерии, грохот в петербурге, звуковые волны, праздники в петербурге, физика
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии