Петербуржцам рассказали, почему в субботу в разных районах был слышен грохот

На распространение звуковой волны повлиял мороз.

В субботу, 19 ноября, жителей Петербурга напугал грохот. В честь Дня ракетных войск и артиллерии в городе прогремел полуденный выстрел. Из-за атмосферных условий звуковой волны дошли в другие районы. Об этом сообщила "Невским Новостям" доцент кафедры физики Земли МГУ Анна Люсина.

По словам эксперта, выстрел из пушки повторялся аудиально из-за погоды. На распространение звуковой волны повлиял мороз.

Специалист рассказала, что на распространение звуковых волн влияет также давление, влажность и температура воздуха.

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Фото: Piter.tv