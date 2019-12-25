Петербуржцам рассказали, можно ли пить воду из-под крана

Петербург, Москва и Северная Осетия вошли в число российских регионов с наиболее качественной питьевой водой. Об этом сообщили "Известия".
Эксперты заявили, что в Москве и Петербурге можно пить воду из-под крана без дополнительной очистки. Ещё ни разу во время проверок не было зафиксировано ни одного превышения ни по одному показателю.
При этом нередко проблемы с качеством воды возникают из-за состояния внутридомовых сетей. В этом случае дома можно установить угольный фильтр. Если из-под крана регулярно течет грязная вода, то можно обратиться в суд.
Ранее Роспотребнадзор дал петербуржцам советы по выбору бутилированной воды.
Фото: pixabay
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все