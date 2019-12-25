Петербуржцам рассказали, можно ли пить воду из-под крана

Если из-под крана регулярно течет грязная вода, то можно обратиться в суд.

Петербург, Москва и Северная Осетия вошли в число российских регионов с наиболее качественной питьевой водой. Об этом сообщили "Известия".

Эксперты заявили, что в Москве и Петербурге можно пить воду из-под крана без дополнительной очистки. Ещё ни разу во время проверок не было зафиксировано ни одного превышения ни по одному показателю.

При этом нередко проблемы с качеством воды возникают из-за состояния внутридомовых сетей. В этом случае дома можно установить угольный фильтр. Если из-под крана регулярно течет грязная вода, то можно обратиться в суд.

Ранее Роспотребнадзор дал петербуржцам советы по выбору бутилированной воды.

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