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Петербуржцам рассказали, как проходит медосмотр мобилизованных

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Если есть новые заболевания, то необходимо предоставить справку. Если документов, подтверждающих наличие заболеваний, на руках у резервиста нет, он может запросить допобследование.

Врач-терапевт центра военно-врачебной экспертизы Красногвардейского района Ольга Баскова рассказала, какие справки о состоянии здоровья необходимо принести, если есть противопоказания. 

По словам Басковой, мужчин, которые приезжают на пункт мобилизации сначала осматривают, а после уже выясняют, изменилось ли их состояние здоровье по сравнению с предыдущими сведениями, которые имеются в военкомате. Справки необходимо привозить с собой. 

Если есть новые заболевания, то необходимо предоставить справку. Если документов, подтверждающих наличие заболеваний, на руках у резервиста нет, он может запросить допобследование. По словам врача, у медкомиссии нет интереса отправлять людей с острым или хроническим заболеванием в войска.

Видео: Вконтакте / Красногвардейский район Санкт-Петербурга 

Теги: заболевания, медосмотр, мобилизация
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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