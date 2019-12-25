Петербуржцам рассказали, как не заболеть коронавирусом в майские праздники

В Смольном советуют сидеть дома и заказывать продукты с доставкой на дом.

Комитет по здравоохранению Петербурга опубликовал список рекомендаций, чтобы не заболеть коронавирусом во время майских праздников.

В Смольном просят воздержаться от поездок и походов в магазин, так как заказать всё нужное можно и на дом. Встречать с родственниками и друзьями также не советуют. Если выйти все-таки куда-то нужно, то обязательно соблюдать дистанцию, пользоваться масками, мыть руки, пользоваться личным транспортом или такси. В магазинах обязательно использовать маски и перчатки, но предпочтение советуют отдавать доставкам продуктов на дом.

В случае появления симптомов инфекционного заболевания стоит сразу же обратиться за помощью в медучреждение.

Ранее в Петербурге подтвердили еще две смерти от коронавируса.

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