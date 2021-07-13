Петербуржцам предложили написать стих об Александре Невском

Принять участие в конкурсе может любой желающий, есть только два ограничения: стих должен быть на русском языке и содержать не более 44 строчек.

В Петербурге стартовал конкурс, посвященный 800-летнему юбилею князя Александра Невского. Он призван напомнить не только о делах великого князя, но и подчеркнуть значимость русского языка. Об этом "Петербургскому дневнику" рассказал ответственный секретарь конкурса, член Союза писателей России Андрей Антонов.

Принять участие в конкурсе может любой желающий. Есть только два ограничения: стих должен быть на русском языке и содержать не более 44 строчек. Конкурсантов призвали обратить внимание на личность Александра Невского, познакомиться с его биографией, вспомнить те героические времена и предков князя.

Заявки на участие принимаются до 31 августа. Стихотворения нужно высылать по электронной почте: Nevskiy-1221@yandex.ru с темой "На конкурс Александра Невского".

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Фото: ru.wikipedia.org