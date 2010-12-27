Петербуржцам показали уникальную выставку оживших скульптур

Выставка основана на мемуарах великих деятелей XVII-XIX веков.

В минувший понедельник, 4 ноября, в Петербурге отпраздновали День народного единства. Горожанам показали уникальную выставку оживших скульптур. Об этом рассказали в пресс-службе Комитета по культуре.

Выставка основана на мемуарах великих деятелей XVII-XIX веков.

"Современные компьютерные технологии и тщательно подобранная текстовая информация, основанная на мемуарах великих деятелей XVII-XIX веков, дают возможность "пообщаться" с известными историческими личностями", —сказано в сообщении.

Отмечается, что выставка не имеет аналогов в России.

Ранее мы сообщали о том, что пони и сурикат познакомили петербургских школьников с профессией ветеринар.

Фото:Шоу оживших скульптур "МЫ"/вк