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Петербуржцам показали уникальную выставку оживших скульптур
Сегодня, 10:04
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IRINA_CHALKINA

Петербуржцам показали уникальную выставку оживших скульптур

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Выставка основана на мемуарах великих деятелей XVII-XIX веков.

В минувший понедельник, 4 ноября, в Петербурге отпраздновали День народного единства. Горожанам показали уникальную выставку оживших скульптур. Об этом рассказали в пресс-службе Комитета по культуре.

Выставка основана на мемуарах великих деятелей XVII-XIX веков.

"Современные компьютерные технологии и тщательно подобранная текстовая информация, основанная на мемуарах великих деятелей XVII-XIX веков, дают возможность "пообщаться" с известными историческими личностями",

—сказано в сообщении.

Отмечается, что выставка не имеет аналогов в России. 

Ранее мы сообщали о том, что пони и сурикат познакомили петербургских школьников с профессией ветеринар.

Фото:Шоу оживших скульптур "МЫ"/вк

Теги: культура, новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество,

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