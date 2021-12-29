Петербуржцам отказывают в вакцинации из-за отсутствия пары у прививочного кабинета

Piter.TV выяснил в городском комитете по здравоохранению, что делать в такой ситуации.

Петербург бьет рекорды по суточному числу заболевших коронавирусом. В выходные COVID-19 обнаружили у 9 535 петербуржцев. По мнению врача-инфекциониста, заведующего кафедрой инфекционных болезней, эпидемиологии и дерматовенерологии СПбГУ, доктора медицинских наук Алексея Яковлева, Петербург вновь вошел в пик заболеваемости коронавирусом. Власти города и медики призывают петербуржцев вакцинироваться от коронавируса, чтобы уберечь себя и своих близких. Однако даже по предварительной записи горожанам могут отказать в вакцинации. Редакции Piter.TV известны случаи неудавшейся вакцинации – петербурженке не удалось привиться от COVID-19 из-за отсутствия пары у кабинета вакцинации.

Анастасия предварительно записалась на первичную вакцинацию от коронавируса препаратом "Спутник V" на портале "Здоровье петербуржца" в городскую поликлинику №96 (поликлиническое отделение № 90) Калининского района. День записи – 14 января, время – 19:10 (последнее время записи в этот день). В кабинете вакцинации медики попросили петербурженку дождаться пары, поскольку одна ампула с вакциной (по две дозы в каждой) рассчитана на двух человек. Второго человека она так и не дождалась, после чего ушла из поликлиники.

Как рассказали Piter.TV в администрации медучреждения, медики не могут вскрыть ампулу на одного человека по техническим причинам.

Мы получаем препарат, который приходит по две дозы в ампуле. За каждую дозу препарата медицинское учреждение отчитывается. Все лекарственные препараты проходят через специальную программу учета. Каждая ампула имеет, так называемый код, который записывается на пациента. Поэтому каждая доза должна быть использована по назначению. Инструкция по применению препарата не предусматривает хранение вскрытой ампулы для последующего использования. Соответственно, вскрыть ампулу, если нет второго человека, мы не можем. Иначе мы нарушим инструкцию и правила проведения вакцинации.

Даже, если 10 человек предварительно записались на вакцинацию, то не факт, что всех их привьют. К примеру, у одного пациента в ходе медосмотра могут выявить противопоказания к прививке. В таком случае остается либо ждать 10-го человека, либо перезаписываться на другой день, добавили в администрации поликлиники.

В пресс-службе комитета по здравоохранению рассказали Piter.TV, что подобная ситуация встречается не так часто, поэтому она не регламентирована.

В таком случае пациентам необходимо искать решение проблемы вместе с поликлиникой, например, найти оптимальные даты для вакцинации.

Отметим, что сложившаяся ситуация несет прямую угрозу здоровью петербуржцев. Так, при переносе вакцинации на другую дату, никто не может гарантировать, что пациент избежит заражения коронавирусом в период ожидания. Более того, никто не гарантирует, что при следующем посещении прививочного пункта, человек вновь не окажется "нечетным". В случае с героиней этой новости, Анастасия так и не смогла привиться в ближайшие к дате первой вакцинации дни. Ранее мы писали о случае в другом регионе СЗФО - Мурманской области, где после аналогичного отказа, женщине пришлось ждать бустерной дозы "Спутника V" более недели.

В марте прошлого года мы рассказывали еще об одном случае, когда петербуржцу отказали в вакцинации. Проблема возникла с первым компонентом вакцины "Спутник V", которого попросту не оказалось в поликлинике №53 Василеостровского района. Piter.TV поинтересовался в комитете по здравоохранению, определяется ли количество талонов на вакцинацию исходя из количества препарата в каждой конкретной поликлинике.

Автор: Анастасия Миллер

Фото: Piter.TV

