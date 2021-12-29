В Мурманской области врачи отказали женщине в ревакцинации из-за "отсутствия пары"

Ситуация с вакцинацией и ревакцинацией в СЗФО остается напряженной. В некоторых регионах доходит до курьезных отказов местным жителям, которые сами приезжают в учреждения здравоохранения за дозой "Спутника V".

В Апатитах Мурманской области медики отказали в ревакцинации женщине, которая заранее записалась на бустерный укол "Спутника V". Как стало известно Piter.TV, местная жительница оформила заявку на ревакцинацию еще в 20-х числах декабря 2021 года. Женщина готовилась к поездке в Санкт-Петербург и решила заранее обеспечить себе защиту от коронавирусной инфекции. Несмотря на официальную запись, в день приема, 6 января, ей отказали в уколе. Медики объяснили отказ низким спросом на ревакцинацию в городе. Якобы из-за того, что на этот день и время никто больше не записался, врачи пожалели открывать упаковку вакцины, в которую входят сразу две дозы "спутника".

Сказали: флакон на два человека, если для меня откроют, то остаток может пропасть, если больше никто не придёт. Обидно. Я записалась заранее, еще до нового года. Перед этим нужно было взять карту в поликлинике, прийти к назначенному времени, посидеть в очереди и уйти ни с чем... Я пришла, а мне предложили перенести укол на какой-нибудь другой день, попозже, когда людей будет больше.

Несет ли медорганизация ответственность за здоровье апатитчанки в период "ожидания вакцины", в пункте вакцинации не уточнили. Тем более, что в этом случае дата вакцинации была выбрана исходя из планов женщины на поездку в другой город. Напомним, что Санкт-Петербург остается одним из лидеров в стране по числу заболеваний COVID-19 в сутки.

Как стало известно нашей редакции, в результате жительницу Апатитов записали на вакцинацию спустя неделю, 13 января. Что произойдет, если и в этот день в пункт вакцинации не придет "пара", пока что не ясно.