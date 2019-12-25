Роспотребнадзор рассказал, можно ли заразиться коронавирусом на пляже и в воде

В ведомстве заверили, что при купании вирус не передается.

В петербургском Роспотребнадзоре успокоили петербуржцев, беспокоящихся о рисках заражения коронавирусом на пляже и в воде. Как сообщается на сайте ведомства, при купании подхватить COVID-19 не получится, однако в грязной воде и песке могут быть другие инфекционные возбудители, поэтому к выбору места для отдыха нужно отнестись с умом. К слову, воду на всех 24 городских пляжах специалисты назвали непригодной для купания.

При выборе места для отдыха в Роспотребнадзоре рекомендуют обратить внимание на наличие скамеек, кабинок для переодевания, мусоросборников, навесов, спасательного и медицинского пункта, а также графиков уборки и туалетов. На самом пляже лучше пользоваться зонтиком и головным убором и не забыть взять с собой питьевую воду. Алкогольные напитки стоит оставить дома – купание в нетрезвом виде опасно. Кроме того, специалисты посоветовали покупать продукты для пикника только в стационарных магазинах, скоропортящиеся продукты переносить в сумке-холодильнике, чтобы избежать их порчи, а потом и дальнейшего отравления отдыхающих. В жару с собой лучше не брать молочку, яйца и кондитерские изделия с кремом, которые быстро становятся средой для микробов. Также на природе нужно позаботиться о защите продуктов от насекомых и грызунов.

Важным правилом и в пандемию, и в обычное время специалисты считают правила личной гигиены и напомнили о необходимости мытья рук и фруктов с овощами только чистой бутилированной или кипяченой водой.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге ждут посетителей 24 оборудованных пляжа.

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