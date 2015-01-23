  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Врачи объяснили, как ослабить побочные эффекты после вакцинации
Сегодня, 18:37
59
smirenny

Врачи объяснили, как ослабить побочные эффекты после вакцинации

0 0

Комитет по здравоохранению опубликовал памятку для тех, кто получил или собирается получить прививку от коронавируса.

В субботу, 30 января, в комитете по здравоохранению Петербурга опубликовали памятку для получивших прививку от коронавируса. Памятку выдают также во время вакцинации. 

Лишь у 10% вакцинированных появляются общие и местные побочные реакции, обычно они проявляются в первый или второй день после укола. Обычно тех, кто получил прививку, мучает повышение температуры, головные боли, боли в мышцах и сонливость. Иногда может быть тошнота, нарушение стула, снижение остроты зрения и ощущения запахов.

Симптомы не нуждаются в лечении, однако при температуре выше 38 градусов можно использовать нестероидные противовоспалительные препараты. При боли в мышцах разрешается принять парацетамол и использовать мази.

Дневник вакцинации: реакция организма на второй компонент "Спутник V".

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Плюс
0
Минус
Анисимова Веста
Сегодня 18:58

Cocyт и дaют без дeнeг. Тысячи дaвaлок жаждут ceкcа и cпepмы. Заходи и сам увидишь----- http://srt.vg/sisky

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0
Новые комментарии