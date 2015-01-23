Врачи объяснили, как ослабить побочные эффекты после вакцинации

Комитет по здравоохранению опубликовал памятку для тех, кто получил или собирается получить прививку от коронавируса.

В субботу, 30 января, в комитете по здравоохранению Петербурга опубликовали памятку для получивших прививку от коронавируса. Памятку выдают также во время вакцинации.

Лишь у 10% вакцинированных появляются общие и местные побочные реакции, обычно они проявляются в первый или второй день после укола. Обычно тех, кто получил прививку, мучает повышение температуры, головные боли, боли в мышцах и сонливость. Иногда может быть тошнота, нарушение стула, снижение остроты зрения и ощущения запахов.

Симптомы не нуждаются в лечении, однако при температуре выше 38 градусов можно использовать нестероидные противовоспалительные препараты. При боли в мышцах разрешается принять парацетамол и использовать мази.

Дневник вакцинации: реакция организма на второй компонент "Спутник V".

Фото: Piter.TV