Петербуржцам напомнили о работе общественного транспорта в рождественскую ночь

В пресс-службе ГКУ "Организатор Перевозок" напомнили жителям Петербурга, что общественный транспорт в ночь с 6 на 7 января будет работать.
В частности, метрополитен станет доступным без перерывов, интервалы движения поездов составят от 5 до 9 минут.
Наземный общественный транспорт проработает на 10 маршрутах с интервалами 30 минут. Речь идет об автобусах №№2, 4, 74, 193, 239, 271, троллейбусах №№23, 28, 46 и трамвае №55.
Ранее мы рассказывали о том, что трассы шести автобусных маршрутов в Петербурге изменят с 9 января.
Фото: Piter.TV; пресс-служба ГКУ "Организатор Перевозок"
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