Петербуржцам напомнили о работе общественного транспорта в рождественскую ночь

В частности, метрополитен будет доступен без перерывов, интервалы движения поездов составят от 5 до 9 минут.

В пресс-службе ГКУ "Организатор Перевозок" напомнили жителям Петербурга, что общественный транспорт в ночь с 6 на 7 января будет работать.

В частности, метрополитен станет доступным без перерывов, интервалы движения поездов составят от 5 до 9 минут.

Наземный общественный транспорт проработает на 10 маршрутах с интервалами 30 минут. Речь идет об автобусах №№2, 4, 74, 193, 239, 271, троллейбусах №№23, 28, 46 и трамвае №55.

Ранее мы рассказывали о том, что трассы шести автобусных маршрутов в Петербурге изменят с 9 января.

Фото: Piter.TV; пресс-служба ГКУ "Организатор Перевозок"