Петербуржцам рассылают памятки по захоронению на фоне пандемии

Петербуржцев такая "забота" от агентства ритуальных услуг только разозлила.

Депутат Алексей Цивилев получил жалобы жителей Приморского района, столкнувшихся с рекламой ритуальных услуг, которую раскладывают по почтовым ящикам. Петербуржцы недовольны тем, что им буквально присылают "методичку по погребениям".

Эта компания пытается предстать государственной, используя в своем названии определение "городская". И можно подумать, что это сам город так "заботится" о жителях Петербурга. Алексей Цивилев

Депутат уже обратился в УФАС Петербурга, чтобы специалисты проверили законность данной рекламы.

Фото: пресс-службы депутата ЗакСа Алексея Цивилева