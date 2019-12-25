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Петербуржцам рассылают памятки по захоронению на фоне пандемии
Сегодня, 13:00
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nastya960

Петербуржцам рассылают памятки по захоронению на фоне пандемии

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Петербуржцев такая "забота" от агентства ритуальных услуг только разозлила.

Депутат Алексей Цивилев получил жалобы жителей Приморского района, столкнувшихся с рекламой ритуальных услуг, которую раскладывают по почтовым ящикам. Петербуржцы недовольны тем, что им буквально присылают "методичку по погребениям".

Эта компания пытается предстать государственной, используя в своем названии определение "городская". И можно подумать, что это сам город так "заботится" о жителях Петербурга.

Алексей Цивилев 

Депутат уже обратился в УФАС Петербурга, чтобы специалисты проверили законность данной рекламы.

Фото: пресс-службы депутата ЗакСа Алексея Цивилева

Теги: алексей цивилев, ритуальные услуги
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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