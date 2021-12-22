Петербуржцам и гостям города покажут неизвестные космические объекты

В рамках тура «Большое космическое путешествие» жители Санкт-Петербурга и гости города смогут побывать в музеях, планетариях и обсерваториях, и заново открыть для себя историю освоения космоса.

Участники этой необычной туристической программы смогут увидеть макет Международной космической станции и узнать, как ленинградские конструкторы разрабатывали и испытывали ракетные двигатели. Об этом Piter.tv рассказал

генеральный директор туроператора "Звезды путешествий" Олег Афрамеев:

Посещать они будут как хорошо знакомые объекты, так и места, которые даже петербуржцам не очень хорошо известны, что они связаны с космосом. Вот, в частности, музей Глушко, который находится в Петропавловской крепости, где была в 30-х годах одна из первых газодинамических лабораторий, которая служила для развития ракетной техники. Поэтому это будет интересно не только гостям нашего города, наши программы будут интересны самим петербуржцам.

"Космический Петербург" станет одним из трех блоков внутри тура-конструктора. Путешественники смогут сами выбирать, где начнется и закончится путешествие через Петербург, Москву и Калугу.