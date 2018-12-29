Петербуржца задержали за поножовщину на Софийской улице

Один мужчина убит, второй — сильно ранен.

В Петербурге задержали мужчину, которого подозревают в поножовщине в одном из домов на Софийской улице. Об этом рассказал Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в минувшую субботу, 26 января. Жертвами злоумышленника стали два мужчины 25 и 34 лет. Первый скончался на месте преступления, второго — экстренно госпитализировали. У обоих обнаружили страшные ножевые ранения.

Нападавший скрылся, однако его личность удалось установить достаточно быстро. Подозреваемым оказался 33-летний житель Ленобласти. Причиной конфликта стал возврат долга.

В настоящий момент в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство" и "Покушение на убийство". Решается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование продолжается.

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