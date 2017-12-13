В Петербурге мужчину задержали за двойное убийство 16-летней давности

Сотрудники СК раскрыли дело об убийстве двух петербурженок 16-летней давности.

В Следственном комитете появились новые данные относительно дела о двойном убийстве 16-летней давности. Задержан последний подозреваемый по данному преступлению.

Петербуржца подозревают в умерщвлении двух девушек, ограблении и поджоге их квартиры. Инцидент произошел 8 июля 2002 года по Камышовой улице в Приморском районе. Жертвами злоумышленника стали 16-летняя и 26-летняя жительницы Северной столицы. Сегодня стали известны новые подробности: пострадавших сначала задушили, а из помещения вынесли драгоценности и ценные вещи. Преступник провернул задуманное в компании с друзьями. Вместе они расправились с погибшими, после чего “обогатились” на 200 тысяч рублей.

Двое участников уже отбывают сроки за другие правонарушения. Третий пойман 19 февраля на территории Архангельской области. Мужчину задержали представители Главка. Выяснилось, что 35-летний задержанный ранее был неоднократно судим. В настоящее время решается вопрос об ареста и предъявлении обвинения ему и его сообщникам.

