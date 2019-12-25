В Петербурге задержали мужчину за пост "ВКонтакте" годичной давности

По мнению экспертов, этот пост оправдывал терроризм и призывал к насилию.

В Петербурге задержали 35-летнего мужчину за оправдание терроризма и призыв к насилию. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

По версии следствия, 27 августа 2020 года мужчина, находясь в своей квартире на улице Вавиловых, опубликовал в группе одного СМИ "ВКонтакте" пост. По мнению экспертов, он был экстремисткой направленности.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. У подозреваемого изъяли мобильный телефон, системный блок и флэш-карты.

Ранее в Петербурге задержали спонсора терроризма.

Фото: Piter.TV