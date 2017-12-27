В Петербурге задержали педофила, надругавшегося над семилетней, и извращенца, совращавшего восьмиклассницу

Полиция задержала двоих преступников, совершивших развратные действия в отношении детей.

Правоохранительные органы Петербурга 24 января задержали двух предполагаемых педофилов.Один из мужчин пытался развратить несовершеннолетнюю школьницу фотографиями “Вконтакте”, другой - вступил в интимную близость с семилетней девочкой против ее воли.

В полицию Невского района обратилась местная жительница, которая рассказала о случае насилия над ученицей восьмого класса. Жертва является дочерью заявительницы. Инцидент с развращением произошел в период за август-сентябрь 2017 года. Неизвестный взрослый знакомый отправлял пострадавшей откровенные фотографии в социальной сети. По данному делу задержан 33-летний приезжий из Тюмени.

Немного ранее, 16 января оперативники поймали насильника семилетней петербурженки. Обидчиком оказался 36-летний безработный, который проживает на Ленинском проспекте.