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В Петербурге задержали педофила, надругавшегося над семилетней, и извращенца, совращавшего восьмиклассницу
Сегодня, 8:54
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lesjasap
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В Петербурге задержали педофила, надругавшегося над семилетней, и извращенца, совращавшего восьмиклассницу

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Полиция задержала двоих преступников, совершивших развратные действия в отношении детей.

Правоохранительные органы Петербурга 24 января задержали двух предполагаемых педофилов.Один из мужчин пытался развратить несовершеннолетнюю школьницу фотографиями “Вконтакте”, другой - вступил в интимную близость с семилетней девочкой против ее воли. 
 
В полицию Невского района обратилась местная жительница, которая рассказала о случае насилия над ученицей восьмого класса. Жертва является дочерью заявительницы. Инцидент с развращением произошел в период за август-сентябрь 2017 года. Неизвестный взрослый знакомый отправлял пострадавшей откровенные фотографии в социальной сети. По данному делу задержан 33-летний приезжий из Тюмени. 
 
Немного ранее, 16 января оперативники поймали насильника семилетней петербурженки. Обидчиком оказался 36-летний безработный, который проживает на Ленинском проспекте. 
Теги: вконтакте , изнасилование , интимные фото , ленинский проспект , педофилия , переписка , социальная сеть
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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