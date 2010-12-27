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Петербуржца выкинули из трамвая, он попал в реанимацию
Сегодня, 13:28
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mari_dolbish
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Петербуржца выкинули из трамвая, он попал в реанимацию

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Пострадавший не назвал причину, почему неизвестный мужчина выкинул его из общественного транспорта.

В Выборгском районе Петербурга мужчину выкинули из трамвая. Инцидент случился в субботу, 9 сентября.

40-летний петербуржец ехал в трамвае, а у дома №96 по Большому Сампсониевскому проспекту пассажира выкинул незнакомый мужчина, сообщает "Фонтанка".

В результате происшествия он получил перелом костей таза и травму головы. Его в тяжелом состоянии доставили в реанимацию, где провели операцию. После этого пострадавшего поместили в отделение реанимации.

Пострадавший не смог объяснить, почему его выкинули из трамвая. В настоящее время причину устанавливают сотрудники полиции. 

Фото: fb.ru

Теги: большой сампсониевский , выкинули из трамвая , реанимация , трамвай , тяжелое состояние
Категории: Лента новостей Новости СПб Происшествия

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