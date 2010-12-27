Петербуржца выкинули из трамвая, он попал в реанимацию

Пострадавший не назвал причину, почему неизвестный мужчина выкинул его из общественного транспорта.

В Выборгском районе Петербурга мужчину выкинули из трамвая. Инцидент случился в субботу, 9 сентября.

40-летний петербуржец ехал в трамвае, а у дома №96 по Большому Сампсониевскому проспекту пассажира выкинул незнакомый мужчина, сообщает "Фонтанка".

В результате происшествия он получил перелом костей таза и травму головы. Его в тяжелом состоянии доставили в реанимацию, где провели операцию. После этого пострадавшего поместили в отделение реанимации.

Пострадавший не смог объяснить, почему его выкинули из трамвая. В настоящее время причину устанавливают сотрудники полиции.

Фото: fb.ru